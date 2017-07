Baja Aragon. Płonąca opona, kara i walka z czasem Arona Domżały

Zmagania si鏚mej rundy Pucharu 安iata FIA rozpocz掖 prolog. - Mieli鄉y bardzo dobre tempo i uda這 nam si uzyska doskona陰, trzeci pozycj startow za Nasserem Al-Attiyah i Nanim Rom. Mogli鄉y by spokojni, 瞠 nie b璠ziemy jecha w kurzu poprzednik闚 – 鄉ia si kierowca, komentuj帷 sw鎩 wynik podczas rozgrzewki przed prawdziwym 軼iganiem w kolejnych dw鏂h dniach.

W sobot, podczas pierwszego, najd逝窺zego odcinka specjalnego duet Dom瘸豉 – Marton by przez chwil na prowadzeniu. Do momentu, kiedy podczas przejazdu przez rzek, polska za這ga nie z豉pa豉 kapcia…

- Wci捫 musz zbiera do鈍iadczenia, bo ta dziurawa opona sporo nas kosztowa豉. Wymiana ko豉, wyrwany lift, a nast瘼nie zepsute wspomaganie z這篡造 si na pi耩 minut straty. Wydawa這by si niewiele, ale w tak kr鏒kim rajdzie to znacz帷a r騜nica – m闚i Aron Dom瘸豉, kt鏎y mimo straty, na kolejnym oesie, uzyska doskona造, czwarty czas i awansowa na pi徠 lokat w „generalce”.

Polak planowa ju niedzielny atak na pozycj bli瞠j podium, kiedy skrzyd豉 podci窸a mu decyzja s璠zi闚. Okaza這 si, 瞠 opona, kt鏎 musia zmieni polski zesp馧 zacz窸a si pali. Kierowca i pilot nie byli w stanie ani jej ugasi, ani tym bardziej zapakowa do samochodu. Podj瘭i decyzj o pozostawieniu jej na trasie, za co zgodnie z regulaminem s璠ziowie ukarali ich doliczeniem a 31 minut.

- To by豉 bardzo surowa kara. Bardzo mnie dotkn窸a i uwa瘸m, 瞠 to nie w porz康ku – m闚i szef zespo逝 Overdrive Jean-Marc Fortin, chwal帷 jednocze郾ie polski duet z Toyoty Hilux za postaw. W niedziel bowiem, Dom瘸豉 i Marton, przejechali 150-kilometrowy odcinek o zaledwie trzy sekundy wolniej ni do鈍iadczony Mikko Hirvonen z Mini. Tym samym przeskoczyli o osiem pozycji w g鏎 i zako鎍zyli zmagania na 12. miejscu.

- Jestem z jednej strony smutny, a z drugiej zadowolony. To m鎩 pierwszy sezon za kierownic auta T1, a mimo to, w moim ulubionym rajdzie, podj瘭i鄉y walk ze 軼is陰, 鈍iatow czo堯wk. Nie mamy si czego wstydzi. Wynik zabra豉 nam kara bolesna, ale na這穎na zgodnie z regulaminem. Nie spodziewa貫m si takiego obrotu spraw i to zdecydowanie dodaje goryczy do zadowolenia, kt鏎e mog czu ze wzgl璠u na utrzymywane tempo oraz wyniki poszczeg鏊nych pr鏏 – zako鎍zy zawodnik.

Kolejny startem w kalendarzu Pucharu 安iata FIA b璠zie Hungarian Baja pomi璠zy 10 a 13 sierpnia.

Wyniki Baja Aragon:

1. Nasser Saleh Al-Attiyah (QAT) 6:40.20

2. Orlando Terranova (ARG) + 2.35

3. Mikko Hirvonen (FIN) + 3.06

4. Joan Roma (ESP) + 8.23

5. Leeroy Poulter (ZAF) + 11.45

6. Jakub Przygonski (POL) + 17.05

…

12. Aron Domzala (POL)/Maciej Marton (POL) + 38.17

Klasyfikacja Pucharu 安iata FIA:

1. Nasser Al-Attiyah (QAT) 180 pkt

2. Jakub Przygonski (POL) 122

3. Khalid Al-Qassimi (ARE) 105

4. Yasir Seaidan (SAU) 93

5. Mohammed Abu Issa (QAT) 84

6. Aron Domzala (POL) 76