Dominik Furman może wrócić do Legii

Według informacji "Przeglądu Sportowego" już w przyszłym miesiącu możemy być świadkami kolejnego powrotu Dominika Furmana do Legii Warszawa. Zawodnika w swoim składzie bardzo chętnie zobaczyłby Jacek Magiera, który zna piłkarza jeszcze z czasów jego poprzednich występów w stołecznym klubie.

Furman niedawno został wykupiony przez Wisłę Płock z francuskiej Toulouse, do której odchodził właśnie z Legii. W 2014 roku klub z Ligue 1 zapłacił za niego niemal 3 miliony euro. Wykupienie pomocnika z Francji kosztowało "Nafciarzy" około 300 tysięcy euro. Teraz płocki klub chce skorzystać na zainteresowaniu ze strony Legii i liczy na zarobek. Media podają, że Wisła za swojego zawodnika może zażądać nawet pół miliona euro.

Z informacji PS wynika, że aby ponowne sprowadzenie Furmana na Łazienkowską było możliwe, muszą zostać spełnione pewne warunki. Najważniejszym z nich jest sprzedaż Tomasza Jodłowca, który nie mieści się już w planach sztabu szkoleniowego mistrzów Polski.

Na początku lipca pojawiły się informacje o tym, że Dominik Furman był jednym z piłkarzy, którzy w znacznej mierze przyczynili się do zwolnienia trenera Kaczmarka. 25-latkowi nie odpowiadały metody treningowe szkoleniowca. Ta sytuacja z pewnością przyczyniła się do tego, że szefowie Wisły Płock są skłonni do sprzedaży 2-krotnego reprezentanta Polski.

Furman w przeszłości, w barwach Legii wystąpił w 109 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 5 bramek i zaliczył 11 asyst. W tym sezonie pomocnik dwa razy wychodził na boisko w podstawowej jedenastce w meczach Wisły Płock - z Lechią Gdańsk i Lechem Poznań.