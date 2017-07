Transfery. Arturo Vidal trafi do Interu?

W ostatnich dniach w angielskich i niemieckich mediach pojawiało się dużo informacji o ewentualnym transferze Arturo Vidala do Manchesteru United. Pomocnika Bayernu w swoim zespole bardzo chciał zobaczyć Jose Mourinho.

Na pogłoski o zainteresowaniu angielskiego klubu reprezentantem Chile dość szybko zareagował Carlo Ancelotti. - Jeśli chodzi o Vidala, nie ma szans aby on odszedł. Jest naszym zawodnikiem i pokładam w nim spore nadzieje. Słyszałem informacje o zainteresowaniu Vidalem, mam jednak pewność, że zostanie z nami - powiedział włoski szkoleniowiec.

Kilkanaście godzin po tym, jak portal "metro.co.uk" zacytował słowa trenera Bayernu Monachium, dziennik "Bild" podał informację o planowanej ofercie Interu Mediolan na zakup piłkarza. Szefowie włoskiego klubu są bardzo zainteresowani Chilijczykiem i mogą wyłożyć za niego około 50 milionów euro.

Gdyby 30-latek zdecydował się na transfer do Interu, byłby to dla niego powrót do Serie A. Zawodnik w przeszłości grał już we Włoszech. Wychowanek chilijskiego Colo Colo przez 4 sezony bronił barw Juventusu.