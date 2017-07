Fiorentina chce wypożyczyć Polaka z Paris Saint-Germain. Ogromnym problemem są jednak jego żądania finansowe - w Paryżu zarabia aż 4,8 mln euro. Włoskiego klubu nie stać na taki wydatek, a sam piłkarz nie chce schodzić ze swoich zarobków. Jednak takiej pensji w jego obecnej sytuacji nie zagwarantuje mu żaden klub. W dodatku wątpliwe jest, by PSG zgodziło się na pokrycie części jego zarobków.

Zdaniem włoskich mediów Polaka obserwują również Inter i Roma. Za to według francuskiego "L'Equipe" Krychowiaka obserwuje również Chelsea, ale jest opcją rezerwową.

27-letni pomocnik musi odejść z PSG, by regularnie grać - co jest ważne zwłaszcza w kontekście mistrzostw świata 2018. Trener Unai Emery najpierw nie zabrał go na obóz przygotowawczy do USA, by potem otwarcie powiedzieć, że Krychowiak powinien znaleźć sobie nowy klub. W minionym sezonie zagrał w 19 meczach PSG, spędzając na boisku zaledwie 1025 minut. Po raz ostatni zagrał z Barceloną (1-6) w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdy wszedł na boisko w doliczonym czasie gry.