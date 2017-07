Abdelhak Nouri opuścił oddział intensywnej terapii

Ajax Amsterdam w specjalnym oświadczeniu poinformował, że Nouri został wybudzony ze śpiączki i oddycha bez pomocy respiratora. Stan zdrowia 20-latka nie poprawił się. Jest stabilny, ale piłkarz ma poważne i trwałe uszkodzenia mózgu. Nouri cały czas jest pod stałą opieką lekarzy.

Wcześniejsze oświadczenie holenderskiego klubu brzmiało: "Lekarze postawili diagnozę, że duża część mózgu nie funkcjonuje i że szansa na przywrócenie kluczowych funkcji mózgu jest zerowa."

Do dramatycznej sytuacji doszło ósmego lipca w towarzyskim meczu z Werderem. W 72. minucie Nouri padł na murawę. Przez kilkanaście sekund akcja toczyła się dalej, po czym sędzia przywołał służby medyczne. Lekarze udzielili zawodnikowi niezbędnej pomocy, ale jego stan zdrowia się nie poprawiał. Medycy byli zmuszeni do wykonania masażu serca. Piłkarz został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Lekarze zdiagnozowali niedotlenienie mózgu.

Abdelhak Nouri w poprzednim sezonie zagrał w 15 meczach Ajaksu. Zdobył jednego gola w meczu pucharowym.