Hiszpańskie radio Cadena Ser poinformowało, że Atletico Madryt osiągnęło porozumienie z Diego Simeone w sprawie przedłużenia kontraktu. Argentyńczyk będzie trenerem "Rojiblancos" jeszcze przez co najmniej dwa lata.

Simeone niedawno renegocjował kontrakt z Atletico, który skrócono z 2020 do 2018 roku, a podwyższono zarobki. Teraz Atletico przekonało Argentyńczyka, by ten został w klubie do 2019 roku.

Popularny "Cholo" jest trenerem Atletico od stycznia 2012. Z "Rojiblancos" wygrał Ligę Europy, zdobył Superpuchar Europy, Copa del Rey, Superpuchar Hiszpanii i mistrzostwo Hiszpanii. Doprowadził również Atletico do dwóch finałów Ligi Mistrzów. W obu meczach drużyna Simeone przegrała z Realem Madryt.