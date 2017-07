Liga Mistrzów. Wielki tydzień Legii. A rywal trudny. Najtrudniejszy na tym etapie od dwumeczu z Celtikiem

Przed Legią bardzo ważny tydzień. W kontekście całego sezonu chyba najważniejszy. A na pewno jeden z ważniejszych, bo jeśli mistrz Polski upora się z mistrzem Kazachstanu, osiągnie cel minimum, czyli awansuje do fazy grupowej Ligi Europy. W poprzednich czterech latach Legia doskakiwała tam za każdym razem. Rok temu podskoczyła nawet wyżej - do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

W klubie teraz też po cichu wszyscy liczą, że uda się powtórzyć ten wyczyn i za awans do elity zgarnąć 12,7 mln euro. By jednak w ogóle myśleć o tych pieniądzach, najpierw trzeba wyeliminować Kazachów. Jeśli się nie uda, będzie problem. Margines błędu się skurczy. A w klubie zaczną się nerwowe tygodnie, bo na drodze do LE będzie trzeba uporać się z jeszcze jednym rywalem - w IV rundzie eliminacji. A do tego z tyłu głowy pojawi się widmo cięcia kosztów, bo Legia - niepewna awansu praktycznie do końca sierpnia - raczej będzie myśleć o sprzedaży najlepszych graczy, niż o kupnie nowych.

- W środowym meczu nie mamy zamiaru się przyglądać, tylko osiągnąć jak najlepszy wynik. Naszym celem na ten dwumecz jest awans do kolejnej fazy eliminacji Ligi Mistrzów - mówi Jacek Magiera. A słowa trenera Astany o tym, że jego zespół z Legią ma 5. proc szans na zwycięstwo kwituje krótko: - Kurtuazja.

Astana to 96. drużyna w rankingu UEFA (Legia jest 61.) i najsilniejszy od trzech lat (od dwumeczu z Celtikiem) zespół, z którym warszawska drużyna zmierzy się w eliminacjach. Dużym atutem Kazachów jest także ich stadion. Ale trudno go tak nie traktować, skoro w dwóch ostatnich sezonach nie przegrali oni tam żadnego pucharowego spotkania. A grali z takimi drużynami jak Atlético, Benfica, Galatasaray, Olympiakos czy Celtic.

Na obiekcie wybudowanym w 2009 r. położona jest sztuczna murawa. Innego wyjścia nie ma, bo temperatury w Kazachstanie wahają się od minus 30 st. C zimą do plus 30 latem. - Nie wiem, jak konserwowana jest ta trawa, ale nie ma normalnego systemu nawadniania. Po pewnym czasie się po prostu kładzie, jej włos upada. We wrześniu była tak ubita, że biegało się po niej jak po wykładzinie - mówi Tomasz Iwan, dyrektor reprezentacji Polski, która we wrześniu zremisowała tam z Kazachstanem 2:2.

Legia próbowała przyzwyczaić się do nietypowych warunków. Dzień przed wylotem wyprowadziła się z Łazienkowskiej na stadion OSiR Bemowo, by odbyć trening na sztucznej trawie. - Wcześniej graliśmy mecze ligowe, więc nie mogliśmy trenować na sztucznej murawie w Warszawie. Ale jedne takie zajęcia odbyliśmy. Mamy jeszcze trening w Astanie. I to musi nam wystarczyć. Musimy sobie z tą trawą poradzić, innego wyjścia nie ma - mówi Magiera.

- Sztuczna murawa? Nie będziemy z tego powodu mieli żadnych korzyści. Na starej nawierzchni piłka poruszała się szybciej, ale teraz została wymieniona i naprawdę nie ma żadnej różnicy między sztuczną, a normalną trawą - uważa Stanimir Stoiłow, trener Astany, który na przedmeczowej konferencji był tak otwarty (a może pewny siebie?), że wymienił praktycznie całą jedenastkę, którą wystawi przeciwko Legii. - Zagrają: Shitov, Logvinienko, Ancic, Shomko, Maievski, Kleinheisler, Muzikov, Twumasi, Despotivic. Nie powiem póki co, kto stanie w bramce, bo nie wiem. Ale z przodu liczę na Tomasova. Na to, że uda nam się go jeszcze zgłosić do rozgrywek - dodał.

Magiera do Astany zabrał 22 zawodników. W kadrze znaleźli się m.in. młodzi Konrad Michalak oraz Sebastian Szymański, którzy z dobrej strony pokazali się w poprzedniej rundzie eliminacyjnej, w wygranym 9:0 dwumeczu z IFK Mariehamn. - Astana leży bardzo daleko od Warszawy i w przypadku jakiejś kontuzji na treningu mielibyśmy problem, aby ściągnąć tutaj dodatkowego zawodnika. Poza tym zawsze na mecze w europejskich pucharach zabieramy większą liczbę piłkarzy - wyjaśnia Magiera.

O składzie trener Legii we wtorek nie wspomniał. Możemy jedynie przypuszczać, że będzie on wyglądał tak: Malarz - Broź, Jędrzejczyk, Pazdan, Hloušek - Mączyński, Moulin - Guilherme, Hämäläinen, Nagy - Sadiku.

Mecz Legii w Astanie rozpocznie się w środę o godz. 16 czasu polskiego. Rewanż tydzień później w Warszawie o 20.45. Relacje z obu spotkań na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

ZAMÓW PRZEWODNIK KIBICA EKSTRAKLASY PRZYGOTOWANY PRZEZ EKSTRASTATS i SPORT.PL >>

Przewodnik Kibica /Sport.pl

ZAMÓW PRZEWODNIK KIBICA EKSTRAKLASY PRZYGOTOWANY PRZEZ EKSTRASTATS i SPORT.PL >>