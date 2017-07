Siatkówka. Rewolucja w Lidze Światowej i World Grand Prix. Co na to PZPS?

16 dru篡n, z kt鏎ych 12 b璠zie na sta貫 przypisanych do rozgrywek, wi瘯sza komercjalizacja turniej闚 i jeszcze wi璚ej tygodni po鈍i璚onych na przygotowanie imprezy – tak w skr鏂ie wygl康a ma projekt nowych Ligi 安iatowej i World Grand Prix, kt鏎y ma zosta wprowadzony w 篡cie ju w przysz造m roku.

Polska w siatkarskiej elicie

Wed逝g ustale polska reprezentacja m篹czyzn ma docelowo znale潭 si w gronie 12 dru篡n, kt鏎e na sta貫 rywalizowa b璠 w „Nowej Siatkarskiej Lidze” (poza ni wyst瘼owa maj kadry Brazylii, W這ch, USA, Chin, Serbii, Francji, Argentyny, Iranu, Niemiec, Japonii i Rosji). Pozostali czterej rywale to ekipy tzw. „p造waj帷e”, czyli prawdopodobnie Australia, Kanada, Korea i Bu貪aria. Nie maj one zagwarantowanego udzia逝 w rozgrywkach, wi璚 b璠 musia造 o niego walczy.

Ju kilka tygodni temu m闚i這 si o tym, 瞠 polska kadra siatkarek w przeciwie雟twie do pan闚 dostanie status zespo逝 „p造waj帷ego”. Jak podaj 廝鏚豉, niewykluczone jest jednak to, 瞠 ulegnie to zmianie. - Reforma, by ograniczy zmagania do jednej g堯wnej dywizji jest s逝szna, poniewa trzy dywizje to olbrzymie koszta. Wydaje mi si, 瞠 w tym kroku FIVB mo瞠 szuka oszcz璠no軼i. Niemniej jednak wed逝g mnie najlepiej by by這, 瞠by zmagania podzieli na dwie grupy – gorsze zespo造 spadaj do s豉bszej, a lepsze awansuj wy瞠j – komentuje by造 szkoleniowiec polskiej kadry, Alojzy 安iderek. - Odno郾ie do sta這軼i gry w siatkarskiej elicie panowa b璠zie zasada – kto jest silniejszy, ten ma racj. Ka盥e z tych pa雟tw b璠zie mia這 za sob bardzo du瞠 poparcie rodzimych federacji, a tak瞠 wyniki sportowe, kt鏎e uzasadniaj ich bytno嗆 w grupie najlepszych dru篡n. Kontrowersje wzbudza natomiast fakt, 瞠 tylko w豉dze FIVB b璠 decydowa o tym, kt鏎e pa雟two znajdzie si w zaszczytnym gronie – dodaje trener.

- Bardzo dobre jest to, 瞠 obydwa nasze zespo造 znalaz造 si w grupie, kt鏎a rywalizowa b璠zie z najlepszymi na 鈍iecie. To jest na pewno 鈍ietna droga dla dalszego rozwoju polskiej siatk闚ki – zaznacza Alojzy 安iderek.

Ka盥y zagra z ka盥ym

Nie trzeba daleko si璕a pami璚i, by przypomnie sobie kontrowersje dotycz帷e ostatnich rozgrywek Ligi 安iatowej. Odnosi造 si one mi璠zy innymi tego, 瞠 niekt鏎e zespo造 gra造 ze sob kilka razy (przyk豉dowo Polska z Iranem), a inne wcale. W nowej formule taka sytuacja nie b璠zie mia豉 miejsca. Ka盥y rywalizowa b璠zie z ka盥ym.

Rozwi您anie to wydaje si sprawiedliwie, jednak rodzi kolejne problemy, a mianowicie wyd逝瞠nie rozgrywek, kt鏎e mog trwa nawet pi耩 weekend闚. Jednocze郾ie tego typu systematyzacja zezwala na wi瘯sze wykorzystanie potencja逝 komercyjnego „Nowej Siatkarskiej Ligi”.

Jeszcze w po這wie czerwca m闚iono, 瞠 ka盥emu ze sta造ch uczestnik闚 rozgrywek przys逝giwa b璠zie prawo do organizacji jednego z weekend闚 turnieju. Pozosta貫 b璠zie mo積a „wykupi” - kto da wi璚ej, ten ma przywilej goszczenia u siebie najlepszych zespo堯w na 鈍iecie. W licytacji b璠 mog造 wzi望 udzia pa雟twa sta貫 i „p造waj帷e”, ale tak瞠 te, kt鏎e teoretycznie nie maj wi瘯szych konotacji z siatk闚k.

Takie rozwi您anie nie powinno nikogo dziwi – wszak w Lidze 安iatowej i World Grand Prix dotychczas wa積ym aspektem by造 pieni康ze. Za reform maj p鎩嗆 r闚nie wi瘯sze pule na nagrody indywidualne, jak i dla zwyci瘰kich zespo堯w.

- Projekt Ligi 安iatowej i World Grand Prix jest projektem stricte komercyjnym - wydaje mi si, 瞠 pieni康ze maj w nim du瞠 znaczenie. Od strony sportowej mo瞠my dyskutowa o tym, czy takie nastawienie do turnieju jest dobre, czy nie. Dotychczas codzienno軼i by brak mo磧iwo軼i przebicia si dru篡n gorszych do lepszych, wi璚 mo瞠 zrobi to za nie pieni康ze? Pokazanie w r騜nych krajach, 瞠 istnieje taki sport, jak siatk闚ka, zawsze jest dobre. Z drugiej strony, kto przyniesie wi瘯szy wk豉d finansowy, ten w tym przypadku b璠zie mia racj – ko鎍zy trener 安iderek.

Jak na rewolucj zareagowa PZPS?

Wprowadzane przez FIVB zmiany maj kluczowe znaczenie dla organizacji kolejnych sezon闚 reprezentacyjnych. Wi捫 si one z konieczno軼i pogodzenia najwa積iejszych imprez sezonu (w przysz造m roku s to mistrzostwa 鈍iata) z turniejem komercyjnym, kt鏎y jednak od lat uznawany jest w naszym kraju za istotny punkt kalendarza kadry.

- Proponowane zmiany przyjmujemy z zainteresowaniem. Poczekajmy, jak si ukszta速uj grupy turniejowe. Polska ma zagwarantowany jeden turniej. Otrzymali鄉y od FIVB propozycj organizacji kolejnego. To dowodzi pozycji PZPS w mi璠zynarodowych strukturach. Nie podj瘭i鄉y decyzji. Rozmawiamy z kandydatami, miastami-gospodarzami drugiego turnieju Ligi 安iatowej w Polsce. Mamy nieco ponad tydzie na udzielenie odpowiedzi – komentuje rzecznik Polskiego Zwi您ku Pi趾i Siatkowej, Janusz Uzna雟ki.

Projekt „Nowej Siatkarskiej Ligi” nie jest jeszcze gotowy i jego ostatnie szczeg馧y s dopinane. Pytanie, jak ostatecznie zareaguj na niego dru篡ny, kt鏎ych sytuacja przez obostrzenia ulegnie znacz帷emu pogorszeniu.