Ekstraklasa. Lasha Dvali nowym piłkarzem Pogoni Szczecin

22-letni reprezentant Gruzji do Polski trafił w styczniu 2016 roku, przychodząc do Śląska Wrocław z niemieckiego MSV Duisburg. Po roku występów we wrocławskim zespole Dvali powędrował na wypożyczenie do Irtyszu Pawłodar. Łącznie w ubiegłym sezonie Gruzin rozegrał 35 spotkań ligowych - 19 w polskiej Ekstraklasie, 16 w kazachskiej Premier Lidze.

Po powrocie piłkarza z wypożyczenia, nowi właściciele Śląska Wrocław podjęli decyzję o odejściu zawodnika. Chętna na pozyskanie środkowego obrońcy była Pogoń Szczecin, która zaoferowała piłkarzowi 2,5 letni kontrakt, obowiązujący do grudnia 2019 roku.

- Transfer piłkarza na pozycję środkowego obrońcy był jednym z naszych priorytetów. Wybieraliśmy między Dvalim a Astizem i zdecydowaliśmy się na młodszego zawodnika. Od dłuższego czasu interesowaliśmy się Lashą. W ostatnich dniach Śląsk Wrocław odpowiedział pozytywnie na naszą ofertę - tak pozyskanie nowego zawodnika skomentował dyrektor sportowy Pogoni Maciej Stolarczyk.

Wyceniany na 600 tysięcy euro Dvali jest już szóstym transferem Pogoni w obecnym okienku. Wcześniej szeregi "Portowców" zasilili Tomasz Hołota, Sebastian Walukiewicz, Łukasz Załuska, Dariusz Formella oraz Jakub Bursztyn.