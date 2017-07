Romelu Lukaku kilkanaście dni temu oficjalnie został nowym zawodnikiem Manchesteru United. Przenosiny belgijskiego napastnika na Old Trafford to zdecydowanie jedna z najgłośniejszych transakcji w trwającym obecnie oknie transferowym. Szefowie "Czerwonych Diabłów" zapłacili za 24-latka ponad 80 milionów euro.

Nowy gwiazdor drużyny Jose Mourinho, udzielił ostatnio wywiadu portalowi espnfc.com, w którym mówił m.in. o tym kto namówił go do transferu, czy o planach na nadchodzące sezony. Belg, który w zeszłym sezonie w barwach Evertonu wystąpił w 37 meczach ligowych, został również zapytany o to, czy jest już na poziomie piłkarzy takich jak Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski.

- Nie, nie, nie. Daleko mi do ich poziomu. Ale chcę do tego dążyć. Liczy się jednak drużyna. Chcę, by zdobywała trofea i zrobię wszystko co w mojej mocy, by się to udało. Zawsze jest miejsce na dalszy rozwój. Chcę zostać najlepszym piłkarzem, jakim mogę być. Nigdy nie powiem, że już wystarczy, zawsze chcę być lepszy. Mam 24 lata, nie mogę powiedzieć, że jestem już kompletny. Nie jestem nawet w mojej najlepszej możliwej formie. Czeka mnie dużo pracy i cieszę się z tego powodu. To sprawia, że mogę być lepszy, niż jestem teraz - powiedział napastnik.

Romelu Lukaku zdążył już strzelić pierwszą bramkę w barwach Manchesteru United. 24-latek wpisał się na listę strzelców w towarzyskim spotkaniu "Czerwonych Diabłów" z Realem Salt Lake City (2-1).