Robert Lewandowski w czołówce najlepszych napastników na świecie

Od początku sezonu 2014/15, a więc od momentu, kiedy Robert Lewandowski trafił do Bayernu Monachium, kapitan reprezentacji Polski imponuje niebywałą skutecznością strzelecką. 28-latek w 147 występach dla najlepszego niemieckiego klubu, do siatki rywali trafiał 110 razy, co stanowi aż 29% goli zdobytych przez Bayern w tym okresie.

W Bundeslidze takim osiągnięciem nie może pochwalić się żaden piłkarz, a na całym świecie Lewandowskiego wyprzedza jedynie trzech graczy. Pierwszą pozycję pod względem skuteczności zajmuje bowiem Cristiano Ronaldo, który zdobył 154 bramki w 148 spotkaniach w barwach Realu (32% goli zdobytych przez zespół), na drugim miejscu znajduje się Leo Messi, który w 158 spotkaniach w barwach Barcelony do bramki rywala trafiał 153 razy (29% goli zdobytych przez zespół), a podium zamyka Luis Suarez mający na swoim koncie 121 goli w 147 meczach w Barcelonie. Urugwajczyk jest jednak gorszy od Lewandowskiego w procentowej liczbie bramek zdobytych przez swój zespół, ponieważ ma ich o 6 procent mniej od Polaka.

Robert Lewandowski skutecznością imponuje również w obecnych eliminacjach do Mistrzostw Świata w Rosji. Kapitan reprezentacji Polski w 6 meczach zdobył aż 11 bramek i wspólnie z Cristiano Ronaldo znajduje się na pierwszym miejscu wśród najlepszych strzelców kwalifikacji.

1. Cristiano Ronaldo - 154 bramki w 148 meczach

2. Leo Messi - 153 bramki w 158 meczach

3. Luis Suarez - 121 bramek w 147 meczach

4. Robert Lewandowski - 110 bramek w 147 meczach

5. Zlatan Ibrahimović - 108 bramek w 134 meczach