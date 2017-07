35-latek dwa tygodnie temu podpisał umowę z Hellasem Werona, czyli beniaminkiem Serie A. Zaledwie tydzień później ogłosił, że kończy karierę, po czym zmienił zdanie. Jeszcze dzisiaj wydawało się, że po prostu odszedł z Hellasu, ale jak się okazało, Cassano postanowił definitywnie zakończyć karierę.

- W przeciwieństwie do tego, co pojawiło się na Twitterowym koncie mojej żony, chciałbym to wyjaśnić: Carolina [Marcialis] nie zrozumiała mnie. Po przemyśleniu sytuacji zdecydowałem: Antonio Cassano nie zagra już w piłkę nożną - wyjaśnił były reprezentant Włoch.

- Przepraszam miasto, kibiców, prezydenta Maurizio Settiego, dyrektora sportowego Filippoo Fusco, trenera Fabio Pecchię, moich kolegów z zespołu oraz sztab szkoleniowy i medyczny. Czuję, że w moim wieku powinienem być bliżej moich dzieci oraz żony.

- On nie może sobie poradzić psychicznie, nawet jeśli fizycznie jest w bardzo dobrym stanie - powiedział Setti.

Cassano rozegrał w Serie A ponad 400 spotkań. W przeszłości grał w Bari, Romie, Realu Madryt, Interze Mediolan, Milanie, Parmie oraz Sampdorii. W reprezentacji Włoch rozegrał 39 spotkań, strzelił 10 goli. Posiadał wielki talent, ale ze względu na swój konfliktowy charakter, umiejętność popadania w kłopoty oraz lenistwo nigdy nie zrealizował w pełni swojego potencjału.