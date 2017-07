Poprzedni rekord został ustanowiony niedawno również przez "The Citizens" - zapłacili oni 50 mln funtów za Kyle'a Walkera z Tottenhamu Hotspur. Monaco dostanie za swojego lewego obrońcę o dwa miliony więcej.

Łącznie Manchester wydał już ponad 200 mln funtów na transfery. Wcześniej sprowadził również Danilo z Realu (26,5 mln), Bernardo Silvę z Monaco (43 mln) oraz Edersona (35 mln ).

Mendy w swoim nowym klubie zastąpi Aleksandara Kolarova, który odszedł do AS Romy za 4,5 mln funtów. W poprzednim sezonie 23-latek zagrał w 39 meczach we wszystkich rozgrywkach - strzelił jednego gola i zaliczył 11 asyst.