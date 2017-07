Bundesliga. "Kicker" pyta: Czy Lewandowski jest zbyt wielki na Bayern? To ostatni sezon Polaka w Monachium

Dziennikarz Mounir Zitouni poruszył w swoim tekście m.in. temat korony króla strzelców. Na finiszu poprzedniego sezonu Lewandowski stracił ją na rzecz Pierre'a-Emericka Aubameyanga. Polak potem zarzucił trenerowi oraz kolegom, że nie wspierali go wystarczająco w walce o ten cel. Niedawno Lewandowski został zapytany o to, czy podtrzymuje swoje słowa. - Powiedziałem to przed wakacjami i nie muszę teraz powtarzać, co miałem na myśli - odpowiedział.

W Bayernie kontrowersyjne odpowiedzi Polaka odbiły się szerokim echem. Kilku graczy Bayernu nie mogło w nie uwierzyć, a "Kicker" pisze, że to "pikantny temat w drużynie". Na ten temat oficjalnie wypowiedział się tylko jeden piłkarz Bayernu. - Nie mam z tym problemu. Robert ma dobre serce, jest niesamowicie ambitny, co się ceni. Stracił armatę [nagroda za tytuł króla strzelców], przez co był rozczarowany i smutny.

Kolejna kwestia jaką porusza "Kicker" jest kontuzja barku, jakiej Polak nabawił się w meczu z Borussią Dortmund. Lewandowski nie został doceniony za to, że wrócił do gry tak szybko - opuścił zaledwie dwa spotkania - co go zabolało. Napastnik Bayernu nie lubi okazywać swoich emocji, bo "nie jest jak Thomas Mueller, który ma doskonałe relacje z ludźmi czy Franck Ribery, który jest żartownisiem".

Zitouni przewiduje, że Lewandowski nie pogra długo w Bayernie i nie wypełni swojego kontraktu, który jest ważny do 2021 roku. Jego zdaniem jego kariera przebiega "tak, jakby wypełniał wielki plan". Ukoronowaniem jego rozwoju miałby być transfer do Realu Madryt - po czterech latach w Borussii Dortmund przeszedł do Bayernu Monachium, a ten sezon będzie jego czwartym w Bayernie. Polak chciałby spełnić swoje największe marzenie - wygrać Ligę Mistrzów, a nie ma pewności, że dokona tego w Bayernie. W dodatku jasno zapowiada, że jego celem jest wygranie Złotej Piłki i osiągnięcie maksymalnej liczby sukcesów. - Lewandowski myśli o wielkich sprawach. Zbyt wielkich dla Bayernu? - konkluduje "Kicker".