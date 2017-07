Primera Division. Luka Modrić przejął koszulkę z numerem 10 w Realu Madryt

Wcześniej nosił ją James Rodriguez, ale Kolumbijczyk został wypożyczony na dwa lata do Bayernu Monachium (z opcją wykupu). Dotychczas Modrić grał z numerem 19 - zdaniem hiszpańskich mediów jego "rywalami" do noszenia dziesiątki byli Isco, Marco Asensio, Dani Ceballos oraz... Kylian Mbappe, zawodnik AS Monaco, którym "Królewscy" poważnie się interesują.

Modrić przyznał, że "kiedy pojawiła się szansa na przejęcie tego numeru, nie mógł jej przegapić" i czuje się z dumny z takiego wyróżnienia. Co ciekawe, wielu piłkarzy Realu Madryt w przeszłości nie poradziło sobie z ciężarem tego numeru, który - jak pisze "Marca" - "waży bardzo dużo na Santiago Bernabeu". Z "10" na plecach grali Robinho, Wesley Sneijder, Lassana Diarra, Mesuet Oezil oraz James Rodriguez.