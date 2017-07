Michael Phelps przegrał wyścig z żarłaczem białym! Jest nagranie [WIDEO]

ksobier godzinę temu Oceniono 6 razy 6

Kolejna bzdura. Jesli wyliczyli czas rekina 'zgodnie z ukladem SI' (cokolwiek maja na mysli bo co ma uklad do roznicy czasow przeplywu) to mogli rowniez wyliczyc czas Phelpsa 'zgodnie z ukladem SI'. Wszystkie Discovery z telewizji naukowych staly sie tak jak wszystkie komercyjne stacje poszukiwaczami sensacji pokazujacymi sensacyjne amerykanskie programy, z dziesiatkami powtorzen w jednym programie, z ktorych bardzo czesto wynika ze nic nie wynika.