Neymar zostanie, odejdzie? Spekulacje trwaja, a Gerard Pique już wie

- On zostaje - napisał środkowy obrońca Barcelony na swoim oficjalnym koncie na Twitterze. A swój komentarz uzupełnił bardzo wymownym zdjęciem. Wpis Pique odbił się szerokim echem na całym świecie. Tylko na Twitterze udostępniło go ponad 100 tys. osób.

Dlaczego Neymar chce odejść z Barcelony?

Powodem, dla którego zawodnik chce opuścić hiszpański klub, ma być jego rola w drużynie. Neymar marzy o staniu się centralną postacią w zespole, która w Barcelonie należy do Lionela Messiego. Takim zawodnikiem może bez wątpienia być w Paris Saint-Germain, które do transferu nakłaniało go już w zeszłym roku. Wtedy obie strony nie doszły ostatecznie do porozumienia.

Neymar do Barcelony przeszedł w 2013 roku z Santosu. Z katalońskim klubem na krajowym podwórku dwukrotnie zdobył mistrzostwo, trzy razy triumfował w Pucharze Króla, a także raz w Superpucharze. Oprócz tego wygrał Ligę Mistrzów i klubowe mistrzostwo świata.