Wojciech Szczęsny zaśpiewał Justina Biebera w szatni Juventusu [WIDEO]

Wojciech Szczęsny ma już za sobą debiut w Juventusie Turyn. Reprezentant Polski w nocy z soboty na niedzielę zagrał towarzyskim spotkaniu z FC Barceloną (1:2). Aby zostać zaakceptowanym przez drużynę musiał jednak przejść zwyczajowy piłkarski chrzest.

Koledzy wymusili, by zaśpiewał im jakąś piosenkę. Polak postawił na Justina Biebera, wyśpiewując im kilka wersów utworu "Love Yourself". Tuż po nim na scenę wyszedł inny z nowych zawodników Juventusu - Douglas Costa. Brazylijczyk, w porównaniu do Szczęśnego, tłumów jednak nie porwał.

- Czekałem długo na ten dzień, ale jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Przyszedłem do Juve, aby grać, ale oczywiście doskonale rozumiem rolę Buffona. Jestem tu pierwszy dzień i już z nim porozmawiałem. Jest legendą piłki, jestem szczęśliwy, że będę z nim trenował. Mam 27 lat i chcę wygrywać. Ten klub ma odpowiednią mentalność, by zwyciężać - mówił Szczęsny na pierwszej konferencji prasowej, tuż po podpisaniu kontraktu.

Polski bramkarz związał się z Juventusem czteroletnią umową. A mistrz Włoch zapłacił za niego Arsenalowi ok. 12 mln euro.