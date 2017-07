Belg do Chelsea trafił latem zeszłego roku z Olympique Marsylia. W pierwszym sezonie spędzonym w Anglii młody napastnik zaliczył zaledwie 792 minuty na boisku, ale w tym czasie i tak zdołał strzelić aż jedenaście goli i dorzucić do tego trzy asysty.

Okres przygotowawczy do kolejny sezonu rozpoczął w wielkim stylu, prowadząc Chelsea do pewnej wygranej w derbach Londynu. Po sobotnim meczu Batshuayi opublikował na twitterze nagranie przedstawiające jedną z jego bramek i opatrzył je komentarzem skierowanym do twórców gry FIFA 18. - Statystyka słabszej nogi zasługuje na ulepszenie do pięciu gwiazdek - napisał napastnik.

Oficjalny profil EA Sports, producenta gry, odpowiedział jedynie zamyśloną emotikonką.

Gra FIFA 18 trafi do sklepów pod koniec września.