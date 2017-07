Ronaldo odezwał się do Neymara. Jasne przesłanie: "zostań w Barcelonie"

Taką sytuację opisał portal Diaro Gol, który przybliżył też szczegóły wiadomości Ronaldo. CR7 ponoć radził Neymarowi, by ten nie wyjeżdżał do Paryża, gdyż w ten sposób nie zrobi kroku do przodu, a raczej się cofnie. Zaznaczył, że Ligue 1 w porównaniu z La Liga czy Premier League oznacza zdecydowanie mniejszy prestiż. Zarekomendował też Manchester United jako klub, w którym Brazylijczyk lepiej, by się rozwinął. Czerwone Diabły sercu Ronaldo są bliskie. To przecież drużyna, w której napastnik z Madery wypłynął na szerokie wody.

Rady Ronaldo nie są zbyt zaskakujące, ale dziennikarzy bardziej zastanawia sama próba doradzania Neymarowi przez zawodnika Realu Madryt. Panowie nie mają jakiś bliskich relacji. Znają się m.in. za sprawą jednego sponsora, czy prestiżowych ceremonii wręczania wszelkich nagród, ze Złotą Piłką na czele. Oprócz rzecz jasna boiskowych spotkań podczas El Clasicos, częściej widują się raczej na szklanym ekranie.

Neymara do pozostania na Camp Nou mieli namawiać też Leo Messi i Luis Suarez. To już jednak tak zaskakujące nie jest.

O możliwym transferze Neymara do PSG media w Hiszpanii, Brazylii czy Francji piszą od ponad tygodnia. Na wyobraźnię działa klauzula odstępnego za Brazylijczyka wynosząca 222 mln euro. Katarscy właściciele francuskiego klubu gotowi są takie pieniądze Barcelonie zapłacić oraz przeznaczyć 30 mln euro wynagrodzenia dla gracza za rok gry na Parc des Princes.