O zainteresowaniu ze strony Diego Simeone media z Półwyspu Iberyjskiego pisały już kilka dni temu. Rojiblanocs rozważali złożenie za Polaka oferty w wysokości 18 mln euro, o 12 mniej niż latem zeszłego roku zapłacili za piłkarza paryżanie - dowiedział się serwis okdiario.com. Po ostatnich słowach Unaia Emery'ego, trenera PSG, ewentualne negocjacje pomiędzy klubami mogą nabrać tempa.

Do tej pory Krychowiak, choć połowę zeszłego sezonu spędził na ławce lub w czwartoligowych rezerwach, nie zamierzał poddawać się w walce o skład PSG. Otoczenie zawodnika twierdziło, że ten chce udowodnić wszystkim, że transfer do ekipy wicemistrzów Francji nie był błędem. Kluczową decyzję dla przyszłości Krychowiaka podjął ostatecznie wspomniany Emery. Szkoleniowiec nie zabrał zawodnika na obóz przygotowawczy do Stanów Zjednoczonych i poinformował go, że nie liczy na niego w sezonie 2017/2018.

- Powiedziałem mu, że najlepiej będzie dla niego, jeśli odejdzie. Nie odnalazł się w zespole. To zawodnik z wielką jakością, który może grać w najlepszych ekipach. Musi znaleźć drużynę, której styl gry będzie mu bardziej odpowiadał - przyznał w rozmowie z dziennikarzami Emery, który był największym zwolennikiem sprowadzenia Krychowiaka do stolicy Francji. Obaj panowie wcześniej pracowali ze sobą w Sevilli, gdzie reprezentant Polski był jednym z kluczowych zawodników.

Atletico wciąż wykazuje zainteresowanie Krychowiakiem, choć wie, że nałożony na klub przez FIFA zakaz transferowy może utrudnić negocjacje z piłkarzem. Pomocnik w Madrycie grać mógłby dopiero od stycznia. Hiszpanie będą musieli stoczyć o zawodnika batalię z Interem Mediolan i Galatasaray - dodaje "As".