Cristiano Ronaldo weekend spędził w Chinach w związku z zobowiązaniami reklamowymi wobec swoich sponsorów. W tym czasie udzielił dziennikarzom ESPN wywiadu, w którym mówił m.in. o walce o miano najlepszego piłkarza na świecie.

- Zawsze jest ktoś, kto chce cię zdetronizować, zająć twoje miejsce. Walczymy między sobą o to, by być najlepszym. Ja, Messi, Neymar, Lewandowski czy Higuain. To zdrowa rywalizacja, która jest potrzebna. Oni dają mi motywację, by każdego roku być lepszym od nich - stwierdził portugalski gwiazdor.

Real Madryt przygotowuje się obecnie do kolejnego sezonu ligowego podczas obozu w Stanach Zjednoczonych. Ronaldo nie dołączy jednak do drużyny w USA. Zawodnik odpoczywa po Pucharze Konfederacji, w którym z reprezentacją Portugalii brał udział na przełomie czerwca i lipca, a także przygotowuje się do przesłuchania w sprawie oszustw podatkowych, o które oskarża go hiszpański fiskus.