Ojciec i jednocześnie agent Neymara, który miał już ustalić wysokość zarobków syna w Paris Saint-Germain, rozmawiał po sobotnim meczu z szefami Barcelony. Ci mieli podjąć ostatnią próbę nakłonienia piłkarza do pozostania w Hiszpanii, ale obie strony nie zdołały dojść do porozumienia - informują dzienniki "Marca" i kataloński "Sport". Ta sytuacja oddala gwiazdora od Camp Nou.

Wcześniej media brazylijskie i francuskie potwierdzały, że rozmowy pomiędzy paryżanami a Neymarem są bardzo zaawansowane. PSG miało poinformować zawodnika i Barcelonę o gotowości do aktywowania klauzuli wykupu skrzydłowego wynoszącej 222 mln euro. Jeśli transfer dojdzie do skutku, byłby najdroższą tego typu operacją w historii piłki nożnej.

Łącznie, licząc kwotę odstępnego, zarobki zawodnika, które wyniosą 150 mln euro w ciągu pięciu lat, i opłacenie podatku, Neymar będzie kosztował paryżan 528 mln - wyliczył Bleacher Report. Do tego doliczyć trzeba prowizję dla ojca zawodnika (ok. 40. mln), który jest jego menedżerem, oraz premię w wysokości 100 mln euro dla samego Neymara za złożenie podpisu na kontrakcie. Zdaniem "Marki" łączna kwota może być jeszcze wyższa, bowiem z informacji dziennika wynika, że Brazylijczyk zamierza podpisać nie pięcio-, a sześcioletni kontrakt, na mocy którego zarobi 180 mln euro.

Finansowe Fair Play

Największym problem na drodze do zrealizowania transferu może być Finansowe Fair Play. UEFA ostrzegła już Paris Saint-Germain, że sprowadzenie Neymara może doprowadzić do złamania przepisów FFP przez francuski klub, co mogłoby być sankcjonowane nawet wyrzuceniem z Ligi Mistrzów. Paryżanie mają świadomość tego, że cała operacja musi zostać przeprowadzona ze szczególną ostrożnością, ale właściciel PSG Nasser Al-Khelaifi pozostaje spokojny w kwestii zgodności transferu z przepisami UEFA.

Francuzi rozważają możliwość wykorzystania funduszu inwestycyjnego Oryx Qatar Sports Investments, będącego jednym ze sponsorów klubu, by z jego pomocą opłacić transfer Neymara i zmieścić się w regulacjach FFP. Możliwe także, że w najbliższym czasie PSG ogłosi pozyskanie nowego sponsora, prawdopodobnie jedną z katarskich państwowych spółek, który powiększy przychody klubu i pozwoli zbalansować wydatki i przychody zgodnie z przepisami UEFA.

Dlaczego Neymar chce odejść?

Powodem, dla którego zawodnik chce opuścić hiszpański klub, ma być jego rola w drużynie. Neymar marzy o staniu się centralną postacią w zespole, która w Barcelonie należy do Lionela Messiego. Takim zawodnikiem może bez wątpienia być w Paris Saint-Germain, które do transferu nakłaniało go już w zeszłym roku. Wtedy obie strony nie doszły ostatecznie do porozumienia.

Neymar do Barcelony przeszedł w 2013 roku z Santosu. Z katalońskim klubem na krajowym podwórku dwukrotnie zdobył mistrzostwo, trzy razy triumfował w Pucharze Króla, a także raz w Superpucharze. Oprócz tego wygrał Ligę Mistrzów i klubowe mistrzostwo świata.