Marca: Renault porówna osiągi Roberta Kubicy i Jolyona Palmera

Hiszpański dziennik jest przekonany, że Robert Kubica pojawi się na węgierskim torze w czasie nadchodzących testów w Formule 1. Polak pierwszy raz zasiądzie za kierownicą tegorocznego bolidu - R.S 17.

Będzie to znakomita okazja do konfrontacji Kubicy i aktualnych kierowców francuskiej stajni. Hiszpańskie media donoszą, że Renault będzie chciało przekonać się, jak w porównaniu z Kubicą prezentuje się krytykowany Jolyon Palmer. Według przecieków, które w ostatnim czasie pojawiły się w mediach, Kubica testował już tegoroczny bolid, ale robił to jedynie na symulatorze. Dobre informacje są jednak takie, że Kubica miał jeździć znacznie szybciej niż Nicko Hulkenberg, czyli obecny lider Renault.

Polski kierowca ma za sobą dwa dni testowe za kierownicą bolidu, a z padoku F1 dobiegają kolejne pozytywne informacje na temat formy Kubicy. O formie Kubicy wszyscy wypowiadają się bardzo pozytywnie. Dobra dyspozycję polskiego kierowcy potwierdzały już najważniejsze osoby w Renault, czyli Alan Permane i Cyril Abiteboul.

Testy na węgierskim torze zaplanowano w dniach 1/2 sierpnia. Oznacza to, że już 28 lipca powinniśmy poznać oficjalne składy drużyn. Według obowiązujących przepisów, drużyny muszą zgłosić kierowców na 72 godziny przed startem testów.