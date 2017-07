Liga niemiecka. "Bild" krytykuje Bayern: marketingowy maraton, już dwie kontuzje

Przed wyjazdem do Azji Bayern wygrał 1:0 z Hoffenheim i 2:0 z Werderem w turnieju Telekom Cup. W Chinach przegrał z Arsenalem po rzutach karnych (w meczu było 1:1) i został rozbity przez Milan 4:0. Oczywiście klasa rywali inna, ale też zupełnie inna jest forma piłkarzy Carlo Ancelottiego. - Jestem zaskoczony i zawiedziony. Nie mieliśmy balansu w grze, coś takiego nie powinno nam się zdarzyć - mówił po porażce z Włochami włoski szkoleniowiec Bayernu.

Dlaczego mistrzowie Niemiec wypadli tak słabo? „Zawodnicy są zmęczeni, bo trenują dwa razy dziennie w temperaturze 40 stopni Celsjusza i w 80-procentowej wilgotności. - Oczywiście istnieją przyjemniejsze warunki - mówi Thomas Mueller” - m.in. w ten sposób kłopoty Bayernu tłumaczy „Bild”.

Oczywiście wszystkie wielkie kluby przed sezonem organizują swoim drużynom zgrupowania i mecze w tych miejscach świata, w których chcą umocnić swoją pozycję. Bayern wybrał Azję, bo chce być tam równie popularny jak kluby angielskiej Premier League. Marketingowo wyjazd jest uzasadniony, co pokazało już choćby powitanie drużyny przez chińskich kibiców na lotnisku. Ale „Bild” twierdzi, że akurat Bayern nie powinien szafować siłami swoich zawodników. „Co wieczór biorą udział w akcjach marketingowych, a czasu na regenerację nie mają również ze względu na podróżowanie po Azji. Po meczach z Arsenalem i Milanem w niedzielę przeniosą się do Singapuru, gdzie już we wtorek i czwartek rozegrają dwa kolejne spotkania - z Chelsea i Interem” - pisze dziennik. „W Monachium zostali Manuel Neuer, Jerome Boateng, Arjen Robben [są kontuzjowani], Niklas Suele, Sebastian Rudy i Arturo Vidal [dostali wolne, żeby mogli odpocząć po Pucharze Konfederacji], a teraz po Thiago z kontuzją do domu już wrócił Juan Bernat” - wylicza „Bild”, dowodząc, że azjatyckie wojaże utrudniają i zgranie się drużyny przed nowym sezonem, i pogarszają jej sytuację kadrową.

Pierwszy oficjalny mecz sezonu 2017/2018 Bayern rozegra 5 sierpnia, mierząc się z Borussią Dortmund w meczu o Superpuchar Niemiec.