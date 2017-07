Legia - Korona 1:1. Hamalainen: Zabrakło koncentracji

Legia objęła prowadzenie dopiero w 79. minucie. Ładne prostopadłe podanie od Hamalainena wykorzystał Michał Kucharczyk, który płaskim strzałem pokonał bramkarza. Na ripostę Korony nie trzeba było długo czekać. W 86. minucie Korona wyrównała po bramce Łukasza Kosakiewicza, który efektownie przelobował Arkadiusza Malarza.

Najlepszym zawodnikiem Legii w tym spotkaniu był Fin. Koledzy ”okradli” go z co najmniej dwóch asyst. Gdyby byli skuteczniejsi, Legia już w pierwszej połowie mogła mieć dwubramkową zaliczkę. Hamalainen udowodnił, że jeśli jest w formie, to jest ważnym ogniwem zespołu. Po meczu jednak nie był zbyt zadowolony.



- Bardzo chcieliśmy dać radość naszym kibicom, ale niestety zabrakło koncentracji w końcówce. Jestem rozczarowany, bo mieliśmy kilka naprawdę dogodnych okazji, ale zabrakło nam precyzji. Trzeba jednak przyznać, że Korona była groźna w kontratakach. Taki jest futbol. Teraz musimy o tym zapomnieć i skoncentrować się na spotkaniu z FK Astana - stwierdził po meczu Hamalainen, pomocnik Legii.

W pierwszej połowie dobrze wyglądała jego współpraca z Armando Sadiku, napastnikiem mistrzów Polski.

- Nie mieliśmy zbyt dużo czasu na zgranie, ale widać na treningach, że to bardzo dobry zawodnik. Potrafi strzelić gola z niczego. Chcę kreować jak najwięcej akcji, żeby mu pomóc w strzelaniu kolejnych goli - dodał Fin.

Legia po dwóch kolejkach Lotto Ekstraklasy ma zaledwie punkt, bo tydzień temu przegrała z Górnikiem Zabrze 1:3. Liderem tabeli jest Wisła Kraków, która ma sześć oczek.