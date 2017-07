Siatkówka. WGP: Na zakończenie turnieju Polki słabsze od Koreanek

Kłopoty podopiecznych Jacka Nawrockiego rozpoczęły się od stanu 11:11 w pierwszym secie. Polski zespół przede wszystkim miał problemy z kończeniem ataków na czystej siatce, w momencie, gdy jego braki punktowały Kim Yeon Koung i Heejin Kim (16:12). Choć biało-czerwonym udało się w pewnym momencie prawie wyrównać wynik (18:19), to w końcówce w ofensywie wciąż były Azjatki, które zakończyły partię wygraną 25:23.

W kolejnej mimo początkowego remisu (8:8) Koreanki również dość szybko znalazły sposób na rywalki (12:8). Choć czasami ataki kończyła Berenika Tomsia, a Malwinie Smarzek zdarzało się zagrać as serwisowy, to błędów po polskiej stronie wciąż było więcej (16:20). W ostatniej fazie seta polskiej defensywie szczególnie dała się we znaki Kim Yeon Koung, lecz to biało-czerwone same zakończyły partię – błędem Moniki Bociek (20:25).

Choć w trzecie partii można było mieć nadzieję na lepszą grę biało-czerwonych (skuteczne serwisy Polak i ataki Tomsi – 7:5), to dobra passa podopiecznych trenera Nawrockiego nie trwała długo. Kilka kiwek i bloków Hyo Jin Yang dały Koreankom prowadzenie, które od połowy seta utrzymywało się (14:10). Ostatecznie górą były właśnie Azjatki, które pokonały Polki 25:22.

Polska – Korea 0:3 (23:25,20:25, 22:25)