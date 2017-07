Ekstraklasa. Jacek Magiera zły po remisie z Koroną: Nie możemy tracić takich goli

- Dla nas najważniejszy był gol na 1:0, udało się go strzelić w 80. minucie. Ale nie wygra się meczu, gdy tak doświadczona drużyna daje się łapać na kontrę. Ta akcja powinna być wcześniej przerwana faulem - zaczął pomeczową konferencję Magiera.

I od razu dodał: - Nakręcaliśmy Koronę stałymi fragmentami gry. Nie można grać tak, jak my w ostatnich minutach. Boli to, że wychodzimy na prowadzenie pod koniec meczu i po chwili tracimy gola po kontrze. O to mamy do siebie pretensje. Ta kontra w ogóle nie powinna mieć miejsca.

- Wiem, że nie zawsze da radę zgrać bezbłędnie. Dziś popełniliśmy błędy, ale też nikt mi nie wmówi, że graliśmy słabo. Zabrakło nam trochę spokoju i dobrego dogrania do zdobycia bramki - uzupełnił Magiera.

Przed Legią teraz bardzo ważny tydzień. Tydzień, w którym czeka ją dwumecz z FK Astana. Jeśli mistrz Polski wyeliminuje Kazachów, awansuje do IV rundy el. Ligi Mistrzów.