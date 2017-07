Legia - Korona 1:1. Gino Letteri: Przyjechaliśmy do Warszawy po wygraną

Legia wciąż czeka na pierwszą wygraną w lidze. W sobotę, w 2. kolejce Ekstraklasy, zremisowała 1:1 z Koroną Kielce. I z tego punktu powinna się cieszyć, bo choć była stroną dominującą, to jednak goście w tym spotkaniu mieli lepsze okazje.

- Przed meczem mówiliśmy sobie, że przyjeżdżamy na Legię po wygraną. Gdybyśmy jako pierwsi strzelili gola, mogło to się udać. Nie udało się i trochę szkoda - powiedział po meczu Gino Letteri, który po chwili dodał, że nie miał pretensji do sędziego za to, że skończył mecz w momencie, kiedy jego zespół wychodził z kontrą.

Więcej pytań do trenera Korony nie było. Za tydzień jego zespół zagra w Kielcach z Cracovią. Początek meczu w poniedziałek o 18.