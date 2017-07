Legia - Korona 1:1. Kucharczyk znowu strzelił! Słaby Kopczyński, świetny Hamalainen [OCENY]

Arkadiusz Malarz 4 +

W pierwszej połowie nie miał zbyt wiele roboty, bo Korona nie oddała nawet celnego strzału. W drugiej odsłonie popisał się kilkoma świetnymi interwencjami. Szczególnie w 63. minucie, kiedy wygrał pojedynek z Nabilem Aankourem. Przy straconym golu nie miał za dużo do powiedzenia.



Łukasz Broź 3

Na początku spotkania nie upilnował Kovacevicia w polu karnym, który był bliski zdobycia bramki. Oprócz tej sytuacji, w defensywie grał przyzwoicie. Podłączał się pod akcje ofensywne, ale jego wrzutki były niecelne.

Michał Pazdan 4+

W pierwszy meczach sezonu nie był sobą. Wszystko jednak wskazuje, że wrócił do wysokiej dyspozycji. W sobotę Pazdan znowu był liderem defensywy mistrzów Polski. Pewny w obronie i przydatny w rozegraniu.

Jakub Czerwiński 3 -



Momentami bardzo przyzwoite spotkanie w wykonaniu Czerwińskiego. Zdarzały mu się jednak błędy, ale naprawiał je Malarz. Stoper kilka razy bardzo ofiarnie interweniował. Udowodnił, że chce walczyć o pierwszy skład, ale żeby w nim grać, musi być bardziej czujny.

Adam Hlousek 3 +

W defensywie poprawny. Kilka razy czujnie asekurował partnerów. W ofensywie mniej przydatny. Starał się podłączać z przodu, ale wiele z tego nie wynikało. Poprawny występ.

Michał Kopczyński 2 +

Grał asekuracyjnie i bez polotu. Ustrzegł się od poważnych błędów, ale zanotował kilka strat. W środkowej strefie boiska zostawiał zbyt dużo miejsca rywalom, co przełożyło się na kilka strzałów z dystansu. Na szczęście Legii – niecelnych. W ofensywnie praktycznie niewidoczny.

Thibault Moulin 3 +

Francuz przyzwyczaił kibiców, że nie schodzi poniżej pewnego – przyzwoitego – poziomu. Jednak kilka dobrych prostopadłych piłek to za mało. Od Moulina wymaga się więcej.

Sebastian Szymański 3

Mógł zdobyć bramkę już w 6. minucie, ale jego strzał został zablokowany. Podobnie jak kilka pozostałych prób. 18-latek starał się, był aktywny, ale zbyt często tracił piłkę, dlatego już w 58. minucie został zmieniony przez Guilherme.

Kasper Hamalainen 4 +

Koledzy ”okradli” go z co najmniej dwóch asyst. Gdyby byli skuteczniejsi, Legia już w pierwszej połowie mogła mieć dwubramkową zaliczkę. Szczególnej urody było zagranie Fina z 32. minuty, kiedy piętką uruchomił Szymańskiego, ale ten zmarnował sytuacje. Fin pokazał, że jeśli jest w formie, to jest ważnym ogniwem zespołu. W pierwszej połowie zdecydowanie najlepszy zawodnik, w drugiej trochę przygasł, ale i tak zanotował asystę przy bramce Kucharczyka.

Dominik Nagy 4 -

Starał się, ale był chaotyczny. Szarpał na lewym skrzydle, ale notował dużo strat. To nie był najlepszy mecz w jego wykonaniu, ale i tak był wyróżniającą się postacią.

Armando Sadiku 3 +

Takiego napastnika brakowało Legii w rundzie wiosennej zeszłego sezonu. Albańczyk często skupiał na sobie uwagę dwójki stoperów, na czym korzystali jego koledzy. Sam też mógł zdobyć bramkę, ale jego dwa dość groźne strzały obronił bramkarz Korony. Ogólnie występ można zaliczyć na plus.

Guilherme 3 +

Jego wejścia ożywiło grę Legii. Kilka razy zbyt długo holował piłkę, ale Brazylijczyk potwierdził, że jest czołowym piłkarzem Legii. Miejmy nadzieje, że nie był to ostatni mecz w barwach Legii.

Michał Kucharczyk 4+

Wszedł na boisko w 64. minucie za Sadiku i tak jak Guilherme ożywił grę Legii. Na lewym skrzydle nękał obrońców Korony. Zdobył bramkę po podaniu Hamalinena.

Krzysztof Mączyński – Grał zbyt krótko, żeby go ocenić.