GP Wielkiej Brytanii. Pierwszy triumf Polaka w Cardiff!

Początek zawodów w wykonaniu żużlowców był nieco nerwowy. Pierwsze trzy biegi od razu były przerwane. Powodem przeważnie dotknięcia siatka. Niestety przytrafiło się to również Piotrowi Pawlickiemu. Potem nie pomagały mu też pola startowe, rywale i... forma. To nie był dzień wychowanka Unii Leszno, który swój pierwszy i jedyny punkty zdobył dopiero w biegu 16.

Na szczęście dużo lepiej szło pozostałym biało-czerwonym. Po 20 biegach najwięcej punktów, bo 13, zgromadził Bartosz Zmarzlik. Żużlowiec Stali Gorzów Wielkopolski w fazie zasadniczej triumfował trzy razy. Tyle samo wyścigów wygrał tylko Maciej Janowski oraz Emil Sajfutdinow. Do półfinałów awansował też Patryk Dudek z jedną wygraną i dwoma przejazdami za 2 i 1 punkt.

W pierwszym półfinale Dudek przez moment jechał tuż za Zmarzlikiem. Wydawało się, że bieg może zakończyć się polskim zwycięstwem. Na drugim okrążeniu naszych zawodników rozdzielił jednak Jason Doyle i to ze Zamrzlikiem awansował do finału. Drugi półfinał padł łupem Janowskiego, który prowadził w nim od początku do końca i finiszował przed Matejem Zagarem.

Finał rozpoczął się ostrzeżeniem dla Doyla. Australijczyk za szybko wystartował. Powtórzony bieg dobrze ułożył się dla Janowskiego. W pierwszy łuk wjechał przed rywalami. Prowadzenia już nie oddał. O drugą lokatę z Doylem dzielnie walczył Zmarzlik, ale z podium na ostatnim okrążeniu wyeliminował go defekt motocykla. Trzeci finiszował Zagar.

Chociaż Polacy w finale w Cardiff walczyli kilkukrotnie, to nigdy nie potrafili tam wygrać. Janowski przerwał tę passę.

W klasyfikacji generalnej prowadzi Doyle. O trzy punkty wyprzedza Janowskiego i Dudka. siódmy jest Zmarzlik.