Chelsea też była zainteresowana Krychowiakiem

Londyński klub był zainteresowany usługami Polaka 15 dni temu. Chelsea była wtedy w trakcie intensywnych zakupów i podejmowania kluczowych decyzji. Antonio Conte wzmocnił bramkę, obronę i atak swej ekipy. W linii pomocy polował na piłkarza z Ligue 1 - Tiemoue Bakayoko. Anglicy w pewnym momencie jednak mieli co do jego przenosin wątpliwości. Chodziło o stan zdrowia gracza i jego problemy z kolanem. To wtedy skontaktowano się z Krychowiakiem. Mistrz Anglii ostatecznie zdecydował się jednak na gwiazdę AS Monaco i to za rekordowe pieniądze. 40 mln funtów to był jeden z najdroższych transferów w historii The Blues.

Grzegorz Krychowiak przed najbliższym sezonem i tak ma opuścić Paryż. Przynajmniej taka jest wola działaczy PSG. O przyszłości Polaka w stolicy Francji niedawno wypowiedział się dobitnie trener Unai Emery. „Lepiej by znalazł inny klub” – stwierdził na konferencji prasowej. Media w Europie piszą, iż reprezentantem Polski interesował się Inter, Juventus, Valencia i kluby z Turcji. Polak na razie przygotowuje się z do nowego sezonu we Francji, ale nie z pierwsza drużyną PSG.



W ostatnim sezonie ligowym, Krychowiak grał niewiele. Wystąpił w 11 meczach Ligue 1, sześciu Ligi Mistrzów i po jednym Pucharu Francji i Pucharu Ligi. Jego dorobek to dwie żółte kartki. Nie zaliczył ani trafienia do bramki rywali, ani asysty. W drugiej części sezonu poprosił trenera o możliwość gry w rezerwach ekipy z Parc des Princes.