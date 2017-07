Maciej Bodnar wygrywa 20. etap Tour de France. Michał Kwiatkowski drugi!

To były fenomenalne kilometry w wykonaniu polskich kolarzy. Maciej Bodnar skończył swój odcinek prawie dwie godziny przed finiszem ostatniego Chrisa Froome'a, ale już po finiszu Tony'ego Martina można było się domyśleć, że Bodnar zrobił fenomenalny wynik.

Przed godziną 16 na trasę ruszył Michał Kwiatkowski i na pierwszym pomiarze czasu miał 6 sekund lepszy wynik niż Bodnar. Drugi fragment odcinka był jednak zdecydowanie trudniejszy i okazało się, że Kwiatkowski stracił na nim dokładnie siedem sekund. W rezultacie ''Kwiato'' ukończył etap jedną sekundę za Polakiem z grupy Bora-Hansgrohe.

Na start najgroźniejszego rywala Polaków - Chrisa Froome'a trzeba było sporo poczekać. Brytyjczyk rozpoczął bardzo mocno, bo po dwóch pomiarach miał taki sam czas jak Kwiatkowski i był o włos lepszy od Bodnara. Na ostatnich kilometrach brakło mu jednak sił i dojechał na trzeciej pozycji. Jego strata wyniosła dokładnie 6 sekund.

Wielu ekspertów zauważa, ze los zwrócił Bodnarowi to, co zabrał mu w czasie 11. etapu tegorocznego wyścigu. Polski kolarz brał wówczas udział w ucieczce, ale peleton dogonił go na 200 metrów przed metą.

Po 20. etapie wszystko wskazuje na to, że tylko kataklizm może zabrać Froome'owi zwycięstwo w tegorocznym wyścigu Tour de France. Brytyjczyk ma 54 sekund przewagi nad drugim Rigoberto Uranem oraz 2.20 min. zapasu nad trzecim Romainem Bardetem.