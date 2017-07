Transfery. Paulo Dybala trafi do Barcelony?

W ciągu najbliższych 48 godzin PSG sfinalizuje transfer Neymara, uruchamiając klauzulę wykupu zawodnika wynoszącą 222 miliony euro - poinformował na twitterze współpracujący z telewizją Sky Sport dziennikarz Guillem Balague.

Barcelona już zaczęła poszukiwania następcy. Może nim zostać Philippe Coutinho z Liverpoolu, ale wedle informacji "Marki" innym kandydatem jest Dybala.

Rodak Messiego rozpoczął karierę w argentyńskim drugoligowcu Instituto, gdzie już jako siedemnastolatek wyróżniał się na tle klubowych kolegów, czym zapracował sobie na transfer do Palermo. Latem 2015 roku przeniósł się do Juventusu za 40 mln euro. Jego sylwetkę przeczytacie TUTAJ.

23-latek w sezonie 2016/17 był kluczowym zawodnikiem Starej Damy. Łącznie we wszystkich rozgrywkach strzelił 19 goli i zanotował 9 asyst. Portal transfermarkt.de wycenia go na 65 mln euro, ale żeby mistrzowie Włoch rozpatrzyli ofertę Barcelony, to Katalończycy będą musieli dopłacić nawet około 20 mln euro.