PSG sfinalizuje transfer Neymara do końca tygodnia

Przenosiny Brazylijczyka do Paryża mają stać się faktem do końca tygodnia. Francuzi doszli już do porozumienia z piłkarzem w kwestii wysokości jego kontraktu (150 mln euro za pięć sezonów gry), a także poinformowali Barcelonę o gotowości do aktywowania klauzuli wykupu znajdującej się w umowie gwiazdora z Dumą Katalonii.

Łącznie, licząc kwotę odstępnego, zarobki zawodnika i opłacenie podatku, Neymar będzie kosztował paryżan 528 mln euro - wyliczył Bleacher Report. Do tego doliczyć trzeba prowizję dla ojca zawodnika, który jest jego menedżerem, oraz premię w wysokości 100 mln euro dla samego Neymara za złożenie podpisu na kontrakcie.

Co dalej?

Zdaniem Balague Barcelona jest już pogodzona z odejściem swojej gwiazdy i szuka dla niej zastępstwa. Philippe Coutinho, wbrew medialnym doniesieniom, nie był wcześniej celem transferowym Katalończyków, ponieważ swoim stylem gry zbyt mocno przypominał Neymara. Teraz, gdy niemal pewne jest, że gwiazda Barcelony pożegna się z Camp Nou, działacze zamierzają sprowadzić Coutinho. Według brytyjskiej prasy pierwsza oferta Katalończyków za piłkarza opiewająca na 80 mln euro została przez Liverpool odrzucona.

Dlaczego Neymar chce odejść?

Powodem, dla którego zawodnik chce opuścić hiszpański klub, ma być jego rola w drużynie. Neymar marzy o staniu się centralną postacią w zespole, która w Barcelonie należy do Lionela Messiego. Takim zawodnikiem może bez wątpienia być w Paris Saint-Germain, które do transferu nakłaniało go już w zeszłym roku. Wtedy obie strony nie doszły ostatecznie do porozumienia.

Neymar do Barcelony przeszedł w 2013 roku z Santosu. Z katalońskim klubem na krajowym podwórku dwukrotnie zdobył mistrzostwo, trzy razy triumfował w Pucharze Króla, a także raz w Superpucharze. Oprócz tego wygrał Ligę Mistrzów i klubowe mistrzostwo świata.