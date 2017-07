Arsene Wenger skomentował transfer Wojciecha Szczęsnego

Bramkarz opuścił latem Arsenal i dołączył do Juventusu. Mistrzowie Włoch zapłacili za niego 12 mln euro, a ewentualne bonusy mogą wynieść kolejne trzy miliony.

- On wciąż jest jednym z nas, ale mamy wielu klasowych bramkarzy, dlatego zdecydowaliśmy się pozwolić mu zostać we Włoszech. To dobre dla jego przyszłości, na pewno będzie godnym następcą Gianluigiego Buffona. Wierzę, że zawsze będzie wdzięczny Arsenalowi, bo to ten klub był wielkim krokiem w jego karierze - powiedział Wenger, trener londyńczyków.

- Jeśli spojrzymy na naszych bramkarzy, których już wykształciliśmy, wszyscy radzą sobie bardzo dobrze. Mieliśmy oczywiście Wojciecha, teraz mamy Emiliano Martineza, który wciąż się rozwija. Jest też Matt Macey, a każdy z nich radzi sobie bardzo dobrze - dodał francuski szkoleniowiec.

Szczęsny w 2006 roku trafił do akademii Arsenalu. Dwa lata później został zawodnikiem pierwszej drużyny. Przez ostatnie dwa sezony strzegł bramki Romy, do której był wypożyczony. Pierwszy rok we Włoszech miał udany, ale dopiero w sezonie 2016/17 stał się gwiazdą Serie A. W 38 spotkaniach ligowych wpuścił zaledwie 38 bramek. Mniej - bo 24 - stracił tylko Gianluigi Buffon. Teraz ma być jego następcą. W sezonie 2017/18 będzie pełnił rolę rezerwowego i prawdopodobnie zagra około dwudziestu spotkań, ale już w kolejnym sezonie ma zostać pierwszym bramkarzem.