Premier League. Virgil van Dijk zesłany do rezerw. Dobra wiadomość dla Jana Bednarka

Van Dijk przekazał klubowi po raz kolejny, że chce odejść do silniejszego klubu. Rozmawiał z Liverpoolem w sprawie transferu, ale bez zgody Southampton - ostra reakcja klubu spowodowała, że Liverpool przeprosił za zamieszanie i zrezygnował z pozyskania piłkarza. Holendrem interesują się również Chelsea oraz Manchester City, ale chwilowo temat jego transferu ucichł.

Trener Mauricio Pellegrino stwierdził w piątek, że van Dijk nie będzie trenował z pierwszym zespołem. - Powiedział, że nie jest dostępny do gry, bo chce odejść. Taka zapadła decyzja. Musiałem powiedzieć, że jeśli nie jesteś gotowy do gry, to musisz trenować samemu.

Southampton chce dostać za reprezentanta Holandii ponad 60 mln funtów. Całe zamieszanie może wyjść na dobre Janowi Bednarkowi. Środkowy obrońca reprezentacji Polski do lat 21 trafił do Southampton latem za rekordową kwotę w historii ekstraklasy - to aż 6 mln euro! W ten sposób chwilowo traci rywala do gry w podstawowym składzie.