Widzew Łódź ma nowego właściciela! Duże pieniądze

W ciągu pięciu lat firma ma zainwestować w klub co najmniej 14,5 mln zł. W pierwszym roku będzie to 2,5 mln zł. W zamian dostanie 79 proc. akcji, ale stowarzyszenie Widzew Łódź nadal będzie posiadało prawa do herbu i nazwy.

Pieniądze te pozwolą Widzewowi w walce o powrót na salony. Obecnie łódzki zespół występuje w trzeciej lidze, w poprzednim sezonie zajął trzecie miejsce - a tylko wygranie ligi gwarantuje awans na wyższy poziom rozgrywkowy. Finanse klubu powinni znajdować się w coraz lepszym stanie, bo zespół sprzedał już ponad 14 tys. karnetów na rundę jesienną, co jest jednym z najlepszych wyników w Polsce.

Klub zamierza zakończyć sprzedaż karnetów po osiągnięciu poziomu 16 tys., co byłoby absolutnym rekordem Polski. Co ciekawe, stadion może pomieścić 18 tys. osób, ale wlicza się w to również miejsca dla kibiców gości oraz strefy buforowe.