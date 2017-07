Robert Kubica: chcę czuć, że daję z siebie wszystko

„Auto Hebdo” ujawnia fragmenty z dłuższej rozmowy z Kubicą, która ukaże się w sobotnim wydaniu magazynu. Tematem numer jeden jest oczywiście możliwy powrót Roberta Kubicy do F1. Polak został zapytany o to, jak czuł się po sesjach testowych w Walencji i na Paul Ricard i czy w związku ze swoimi ograniczeniami nie obawia się prowadzenia samochodu F1. - Są różne znaki zapytania, ale nie muszę się martwić o moją umiejętność prowadzenia samochodu. Podczas testów o samą jazdę się nie obawiałem, bardziej o wyczucie samochodu. Nie zatraciłem umiejętności doprowadzenia samochodu do limitów - powiedział.

- Teraz do wszystkiego podchodzę spokojnie. Dzięki temu, że wiem, że mogę prowadzić auto F1, poczułem ulgę, to wspaniałe uczucie, ale cały czas twardo stąpam po ziemi - dodał.

Kubica przyznaje, że powrót do F1 jest jego celem, ale nie wyklucza startów w innych seriach wyścigowych. - Cokolwiek się teraz wydarzy, czy to podczas treningu czy wyścigów F1, jeśli będę miał szansę powrotu, czy nawet w WEC albo innej serii, chcę czuć, że daję z siebie wszystko. To mój priorytet. Teraz dużo mówi się o moim powrocie do F1, bo to byłaby świetna historia, ale cały czas jestem tym samym gościem co dwa miesiące temu, o którym nikt nic nie mówił.