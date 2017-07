Siatkówka. WGP: Gładkie zwycięstwo Polek z Kolumbijkami

De facto od pierwszych piłek meczu polskie siatkarki zdecydowanie prowadziły (10:5). Biało-czerwone radziły sobie na siatce, w ataku myliła się Segovia, a po skosie punktowała Malwina Smarzek (18:9). Tak wysoka przewaga pozwoliła podopiecznym Jacka Nawrockiego na swobodniejszą grę i większe ryzyko na siatce, które poskutkowało kilkoma niewymuszonymi błędami. Mimo to zapas biało-czerwonych był na tyle duży, że Polak pewnie zakończyła set (25:15).

Druga partia była kopią pierwszej – bezradne Kolumbijki już od pierwszych piłek nie potrafiły poradzić sobie z naporem ofensywy rywalek, raz po raz popełniając błędy, w czym przodowała Coneo (8:15). Choć Rangel zdarzały się dobre zagrania, to sumarycznie skuteczność ataku Bereniki Tomsi oraz Agnieszki Kąkolewskiej dały biało-czerwonym jeszcze wyższą przewagę, którą utrzymały do końca (25:14).

Chyba nic nie było w stanie wyrwać zwycięstwa z rąk zawodniczek Jacka Nawrockiego, które w ostatniej partii wzorem poprzednich bardzo łatwo wyszły na prowadzenie (8:3). Mimo interwencji trenera Kolumbijek, poprawnych prób Olayi, czy ataków po bloku Martinez, to biało-czerwone były coraz bliższe wygranej (18:10). Zdobywanie punktów przychodziło im bardzo łatwo i po chwili to właśnie one po zbiciu Brzóski cieszyły się ze zwycięstwa 3:0 (25:16).

Polska – Kolumbia 3:0 (25:15, 25:14, 25:16)