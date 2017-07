SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. Legia gra o pierwsze zwycięstwo, ostatnie etapy Tour de France

SOBOTA

15.30 Piast - Pogoń

Dariusz Formella i Inaki Astiz to nowy zaciąg w Pogoni Szczecin, która sezon zaczęła od porażki 1:2 z Wisłą Kraków. Obaj dobrze znają trenera Macieja Skorżę, więc problemów z aklimatyzacją w szatni być nie powinno. Piast w pierwszym meczu sezonu zremisował z Cracovią.

Typ Sport.pl: REMIS

18.00 Lechia - Cracovia

Lechia wygrała pierwszy mecz z Wisłą i to ona będzie faworytem starcia z Cracovią. Tym bardziej, że od 22 kwietnia nie stracili gola w Ekstraklasie. Cracovia będzie osłabiona, bo w meczu nie zagra bez Deleu. Ciekawostką będzie to, że w trakcie spotkania sędziowie będą testować technologię VAR.

Typ Sport.pl: LECHIA

20.30 Legia - Korona

Legia jest w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, ale sezon ekstraklasy zaczęła od falstartu - przegrała w Zabrzu 1:3. Korona też w pierwszym meczu przegrała, 0:1 z Zagłębiem, a do Warszawy pojedzie zdziesiątkowana kontuzjami. Do kontuzjowanych Niki Kaczarawy, Jacka Kiełba i Michaela Gardawskiego dołączyli Dani Abalo i Bartosz Kwiecień.

Typ Sport.pl: LEGIA

Przewodnik Kibica Sport.pl

POZOSTAŁE WYDARZENIA

Od godz. 14 Tour de France. 20. etap. Jazda indywidualna na czas: Marsylia - Marsylia

Jazda indywidualna na czas będzie rozgrywana w Marsylii po raz pierwszy w historii Wielkiej Pętli. Cała trasa wiedzie po miejskich ulicach, trasa jest raczej płaska, nie licząc podjazdu przy katedrze Notre-Dame-de-la-Garde. Start i meta na legendarnym stadionie Orange Velodrome.

Poza tym dzieje się:

od godz. 9 - The World Games Wrocław 2017 (futbol amerykański, gimnastyka artystyczna, ultimate frisbee, pływanie w płetwach, ratownictwo wodne, wrotkarstwo figurowe, wspinaczka sportowa)

od godz. 9.20 - Polska - Kazachstan w World Grand Prix siatkarek

od godz. 14 - The Open Championship

od godz. 17 - lekkoatletyczne mistrzostwa Polski

18.00 - Żużlowa GP Wielkiej Brytanii w Cardiff

NIEDZIELA

15.30 Wisła Płock - Lech

W debiucie nowego trenera Jerzego Brzęczka Wisła przegrała 0:2 z Lechią. W niedzielę do Płocka przyjedzie rozpędzony po awansie do kolejnej fazy eliminacji Ligi Europy Lech, by sprawdzić, czy przez tydzień szkoleniowiec zdążył choć trochę przygotować drużynę.

Typ Sport.pl: LECH

18.00 Jagiellonia - Górnik

W czwartek w kiepskim stylu Jagiellonia pożegnała się z Ligą Europy, w niedzielę zmierzy się z Górnikiem, który sezon w Ekstraklasie zaczął od niespodziewanej wygranej z Legią (3:1).

Typ Sport.pl: REMIS

Przewodnik kibica Agora

POZOSTAŁE WYDARZENIA

Od 16.45 Tour de France. 21. etap Montgeron - Paris Champs-Elysees

To będzie tzw. etap przyjaźni, bo zazwyczaj sprawa zwycięstwa w wyścigu jest już dawno rozstrzygnięta. Meta na Polach Elizejskich to okazja dla sprinterów na ostatni popis w Wielkiej Pętli. Kto wygra ostatni etap tegorocznego Tour de France?

Poza tym dzieje się:

od godz. 7 - Polska - Korea Południowa w World Grand Prix siatkarek

od godz. 9 - The World Games Wrocław 2017 (ultimate frisbee, bule, wrotkarstwo figurowe, wrotkarstwo szybkie, wspinaczka sportowa, sumo)

od godz. 14 - The Open Championship