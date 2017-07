Włoskie media: Krychowiak dołączy do Szczęsnego?

PSG chce zrezygnować z usług Grzegorza Krychowiaka i najlepiej dobrze go sprzedać. Cena jaką chcieliby dostać działacze z Parc des Princes (około 20, 25 mln euro) może być trudna do uzyskania, ale zainteresowanie defensywnym pomocnikiem nie maleje.

Włoska gazeta „Tuttosport” właśnie poinformowała, że przedstawiciele Juventusu sondują we Francji możliwość sprowadzenia Polaka do Turynu. Ponoć ich rozmowy z wicemistrzem Ligue 1 nie dotyczą tylko Krychowiaka. "Stara Dama" od jakiegoś czasu szuka defensywnego pomocnika i jest zainteresowana także Blaisem Matuidim. To ma być kolejna opcja na wypadek gdyby rozmowy z Nemanją Maticiem z Chelsea czy Emre Canem z Liverpoolu zakończyły się niepowodzeniem.

Do Juventusu niedawno dołączył inny reprezentant Polski, a prywatnie dobry kolega Krychowiaka, Wojciech Szczęsny.

Jak niedawno ujawnił "L'Equipe" Krychowiakiem miała interesować się też Valencia i kluby z Turcji. Pomocnik PSG oprócz tego, że nie należy do najtańszych, to liczy jednak na solidne wynagrodzenie. W Paryżu pobiera miesięczna pensję wynoszące ok. pół miliona euro. To jednak ma nie potrwać długo. O przyszłości Polaka w stolicy kraju niedawno wypowiedział się dobitnie trener Unai Emery. „Lepiej by znalazł inny klub” – stwierdził na konferencji prasowej.

W ostatnim sezonie ligowym, Krychowiak grał w PSG niewiele. Wystąpił w 11 meczach Ligue 1, sześciu Ligi Mistrzów i po jednym Pucharu Francji i Pucharu Ligi. Jego dorobek to dwie żółte kartki. Nie zaliczył ani trafienia do bramki rywali, ani asysty. W drugiej części sezonu poprosił trenera o możliwość gry w rezerwach ekipy z Parc des Princes.

