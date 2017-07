Liverpool nie odda Couthino

Coutinho podpisał w styczniu nowy, pięcioletni kontrakt z Liverpoolem. W umowie nie ma kwoty odstępnego. - Nie zamierzam go sprzedawać. Nic się nie zmieniło. Dla nas to bardzo ważny zawodnik. Stara się odzyskać rytm, nie ma wątpliwości co do jego umiejętności. To dla nas bardzo ważny zawodnik - stwierdził Juergen Klopp, trener Liverpoolu.

- Nie dziwi mnie, że inne kluby się nim interesują. Ale my chcemy jasno zakomunikować, że naszym celem nie jest sprzedaż zawodników. Wierzymy w pracę razem i rozwój. Ale musimy być razem - dodał Klopp.

Barcelona interesuje się Coutinho, bo zaczyna szukać ewentualnego zastępcy dla Neymara, który szykuje się do przejścia do PSG.

