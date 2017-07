Siatkówka. GKS Katowice po kolejnego zawodnika sięgnął do Argentyny

- Zależało nam na zwiększeniu rywalizacji na pozycji przyjmującego. Quiroga cieszy się bardzo dobrą opinią. To bardzo dobry zawodnik i powinien być dla nas dużym wzmocnieniem. Przed nim pierwszy sezon w PlusLidze i wiemy, że traktuje to jako wielkie wyzwanie. Bardzo zależy mu na pokazaniu się z jak najlepszej strony – mówi menedżer siatkarskiej sekcji GKS-u, Dariusz Łyczko.

Pierwsze poważne kroki w karierze Quiroga stawiał w amerykańskiej lidze uniwersyteckiej. Następnie przeniósł się do włoskiej Serie A i przez dwa lata występował w drużynie z Padwy. Ostatni sezon spędził w rodzimej lidze, grając w Obras Sanitarias de San Juan.

Jest to czwarty zawodnik, który dołączył do GKS-u Katowice przed sezonem 2017/2018. Wcześniej zrobili to Dominik Witczak (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – kontrakt na dwa lata), Emanuel Kohut (Cerrad Czarni Radom) oraz Marcin Komenda (Effector Kielce). Po udanych poprzednich rozgrywkach władze klubu zdecydowały się na przedłużenie kontraktów z większością składu – Karolem Butrynem, Pawłem Pietraszko, Adrianem Stańczakiem, Maciejem Fijałkiem, Rafałem Sobańskim, Sergiejem Kapelusem, Kacprem Stelmachem, Tomaszem Kalembką i Bartłomiejem Krulickim. Ważną umowę miał Bartosz Mariański. Na stanowisku pierwszego trenera pozostawiono Piotra Gruszkę, który w chwili obecnej razem z Oskarem Kaczmarczykiem pełni funkcję asystenta selekcjonera reprezentacji Polski, Ferdinando De Giorgiego.

GKS Katowice po sezonie 2016/2017 opuścili Marco Falaschi (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Michał Błoński (Lechia) oraz Gert Van Walle.