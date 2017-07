Catalunya Radio: Neymar na 95 proc. w PSG. Szczegóły transferu ustalone

Katalońskie radio ma przedstawić dalsze szczegóły w jednym z nocnych programów. Póki co brazylijskie i hiszpańskie media podają informacje o dojściu do porozumienia pomiędzy działaczami Paris Saint-Germain a ojcem Neymara w sprawie kontraktu piłkarza. Na mocy pięcioletniej umowy piłkarz ma zarobić 150 milionów euro. Łącznie, licząc kwotę odstępnego zapisaną w umowie skrzydłowego z Barceloną (222 mln euro), zarobkami w PSG i opłaceniem podatku, Neymar będzie kosztował paryżan 528 mln euro - wyliczył Bleacher Report. Jeśli cała operacja dojdzie do skutku, stanie się najdroższym piłkarzem w historii.

Neymar przebywa obecnie na zgrupowaniu Barcelony w Stanach Zjednoczonych. Jak podawał kataloński "Sport", podczas lotu do USA na pokładzie samolotu zawodnik odbył poważną rozmowę z prezesem klubu Josepem Marią Bartomeu. Choć Barcelona do tej pory zaprzeczała, jakoby temat transferu jej gwiazdy istniał, coraz więcej wskazuje na to, że Neymar pożegna się z Barceloną w czasie letniego okienka transferowego

Dlaczego Neymar chce odejść?

Powodem, dla którego zawodnik chce opuścić hiszpański klub, ma być jego rola w drużynie. Neymar marzy o staniu się centralną postacią w zespole, która w Barcelonie należy do Lionela Messiego. Takim zawodnikiem może bez wątpienia być w Paris Saint-Germain, które do transferu nakłaniało go już w zeszłym roku. Wtedy obie strony nie doszły ostatecznie do porozumienia.

Według Radio Monte Carlo w czwartek doszło do spotkania ojca piłkarza z dyrektorem sportowym PSG Antero Henrique, podczas którego ustalono wszelkie szczegóły transferu. Wcześniej informację o tym, że negocjacje się toczą, miała również potwierdzić brazylijskiemu dziennikarzowi Ricardo Martinsowi siostra zawodnika.

Neymar do Barcelony przeszedł w 2013 roku z Santosu. Z katalońskim klubem na krajowym podwórku dwukrotnie zdobył mistrzostwo, trzy razy triumfował w Pucharze Króla, a także raz w Superpucharze. Oprócz tego wygrał Ligę Mistrzów i klubowe mistrzostwo świata.