RMC: PSG rozmawia z ojcem Neymara

Brazylijskie, francuskie i hiszpańskie media twierdzą, że Brazylijczyk nie jest zadowolony ze swojej roli w Barcelonie i latem opuści Camp Nou. I choć wydaje się, że coś musi być na rzeczy, nikt nie jest pewien, czy Neymar rzeczywiście planuje przenosiny do Paryża, czy też działania jego otoczenia mają na celu wyłącznie wywalczenie podwyżki dla piłkarza w Barcelonie.

Mohamed Bouhafsi, szef sekcji sportowej w Radio Monte Carlo, napisał w czwartek, że jeszcze tego samego dnia ma dojść do spotkania ojca piłkarza z Antero Henrique, dyrektorem sportowym PSG. W jego trakcie obie strony mają ustalić szczegóły całej operacji. Pewne jest, że Francuzi są gotowi uruchomić klauzulę wykupu piłkarza wynoszącą 222 miliony euro, co uczyniłoby Neymara najdroższym zawodnikiem w historii. To, że negocjacje faktycznie się toczą, miała również potwierdzić brazylijskiemu dziennikarzowi Ricardo Martinsowi siostra piłkarza.

Z informacji RMC wynika, że to Neymar jako pierwszy skontaktował się z francuskim klubem. Teraz negocjacje wchodzą w decydującą fazę, którą rozstrzygnie jakie są rzeczywiste zamiary gwiazdora. Nawet jeśli ten wciągnął PSG w zakulisowe gierki między sobą a zarządem Barcelony, których celem jest wywalczenie nowego kontraktu, zdaniem Bouhafsiego paryżanie i tak będą największymi wygranymi całego zamieszania. - PSG pokazuje, że może zagrozić Barcelonie - napisał na twitterze dziennikarz.

Niepokój na Camp Nou

Według katalońskiego dziennika "Sport" Neymar odbył z prezesem Barcelony Josepem Marią Bartomeu poważną rozmowę na pokładzie samolotu, którym ekipa Dumy Katalonii udała się na obóz przygotowawczy do Stanów Zjednoczonych. Choć oficjalnie klub twierdzi, że nie ma żadnych szans na to, by piłkarz latem zmienił barwy klubowe, działacze Barcelony mają być zaniepokojeni medialnymi doniesieniami. Najbliższe dni mogą okazać się decydujące w sprawie ewentualnego transferu.