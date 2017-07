Dyrektor operacyjny Renault o Kubicy: Nie ma żadnych przeszkód, żeby Polak wrócił do F1!

Piotr Majchrzak

Dyrektor sportowy Renault twierdzi, że nie ma żadnych przeszkód, by Kubica wrócił do Formuły 1. Oznacza to, że właściwie wszystkie wątpliwości związane z powrotem Roberta Kubica do Formuły 1 zostały rozwiane.

REKLAMA

Polski kierowca ma za sobą dwa dni testowe za kierownicą bolidu, a z padoku F1 dobiegają kolejne pozytywne informacje na temat formy Kubicy. Tym razem o komentarz został poproszony Alan Permane - dyrektor sportowy Renault. W rozmowie ze stacją Eleven Sports Network Permane zauważył, że nie ma żadnych przeszkód, by Robert Kubica wrócił do Formuły 1. - Patrząc na moje doświadczenia z innymi kierowcami nie widzę absolutnie żadnych kłopotów z Robertem. Nie można uważać jego problemu z ręką za poważne ograniczenie, bo to nie jest problem - zaskakuje Permane. Permane skomentował również ostatnie testy na torze Paula Ricarda. - Nie chcę za dużo powiedzieć, ale na pewno był to dobry dzień. Robert przejechał 90 okrążeń, co daje około 525 km. Nie było żadnych problemów zarówno ze strony kierowcy, jak i samochodu. - Robert jeździ bardzo dobrze i pewnie. My jako zespół skupiliśmy się nad poprawą ustawień samochodu, aby Robert mógł się przyzwyczaić do modyfikacji belki skrętnej i przedniego skrzydła. Pierwsze testy dały nam odpowiedź, czy Kubica może jeździć, we Francji skupiliśmy się tylko na tempie i regularności - dodaje Permane

Quiz dla długodystansowców. 100 pytań ze sportu, zaproś rodzinę i znajomych do rozwiązywania! 1/100 Ile wyścigów Formuły 1 wygrał Robert Kubica? Jeden Dwa