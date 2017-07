Liga Mistrzów. Jacek Magiera: Osiągnęliśmy cel. Jestem zadowolony z młodzieży

Mistrzowie Polski pokonali w środę IFK Mariehamn 6:0 w rewanżowym meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Gole dla Legii strzelili Guilherme, Michał Kucharczyk (dwa), Sebastian Szymański, Konrad Michalak, a jedna bramka była samobójcza.

- Cieszymy się z awansu, cel został osiągnięty. Pod względem organizacji gry wyglądaliśmy lepiej, niż w Finlandii i Zabrzu. Dzięki temu mieliśmy więcej okazji do strzelenia gola - powiedział Magiera.

- Mimo to, wiemy jednak, że przed nami wiele pracy, by wejść na wyższy poziom. To będzie niezbędne, by awansować do kolejnej rundy. Jestem zadowolony z młodzieży, która pokazała się z dobrej strony. Zawodnicy bardziej doświadczeni pomagali im, np. Kasper Hamalainen robił wszystko, by ci piłkarze stawali przed okazjami do strzelenia gola. Jestem z niego bardzo zadowolony - zakończył.

Kolejny mecz mistrzowie Polski rozegrają w sobotę. Legia, przed własną publicznością, zmierzy się z Koroną Kielce (20.30). W środę warszawiacy zagrają w Kazachstanie z FK Astaną (16.00) w pierwszym spotkaniu III rundy eliminacji LM.