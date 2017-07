Transfery. Oficjalnie: Maciej Rybus w Lokomotiwie Moskwa!

Reprezentant Polski miał kosztować około 1,5 mln euro. 28-letni piłkarz ma za sobą nieudany sezon we francuskim Lyonie, do którego trafił przed rokiem na zasadzie wolnego transferu. Zanim Rybus trafił do Ligue 1, wcześniej występował w rosyjskim Tereku Grozny.

W Lyonie Rybus nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Polak był głównie rezerwowym, we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 28 meczach, nie strzelił gola, zanotował dwie asysty. Już po zakończeniu poprzedniego sezonu jasne stało się, że były piłkarz Legii Warszawa, latem poszuka nowego pracodawcy.

Lokomotiw to ósma drużyna poprzedniego sezonu rosyjskiej ekstraklasy.