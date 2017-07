Transfery. Oficjalnie: Alvaro Morata zostanie piłkarzem Chelsea!

Hiszpan dostanie za każdy sezon gry w Londynie 9 mln euro. Morata poleci do Londynu na testy medyczne prosto z USA, gdzie jest obecnie na obozie przygotowawczym z Realem.

Morata jest wychowankiem Realu Madryt. W 2014 roku odszedł do Juventusu za 20 mln euro, ale po dwóch latach "Królewscy" odkupili go za 30 mln. W minionym sezonie grał jednak niewiele - był głównie rezerwowym, ale mimo to strzelił aż 20 goli i zaliczył sześć asyst w 43 meczach.

Będzie to najdrożej sprzedany piłkarz w historii Realu (Hiszpanie dostali 75 mln euro od Manchesteru United za Angela Di Marię) oraz najdroższy zawodnik Chelsea (do tej pory był nim Fernando Torres, ok. 60 mln euro).

Przyjście Moraty oznacza to, że z Chelsea prawdopodobnie odejdzie Diego Costa. Reprezentant Hiszpanii jest skonfliktowany z Antonio Conte, włoski trener nie widzi już tego napastnika w swoich planach.

To czwarte letnie wzmocnienie Chelsea. Wcześniej do "The Blues" przyszli Wilfredo Caballero, Antonio Ruediger oraz Tiemoue Bakayoko.